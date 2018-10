Fulgur: Presentazione del nuovo dirigente/avvocato Cirilli

NewTuscia – TUSCANIA – La ASD Polisportiva Fulgur Tuscania presenta una nuova figura di grande rilievo professionale che entra a far parte del suo staff dirigenziale: l’avvocato Raffaello Maria Cirilli.

“Svolgo la professione da 13 anni e con il ruolo di dirigente mi occuperò di tutti gli aspetti legali che riguardano la società- commenta Cirilli- ho accettato la proposta del presidente perché sono stato sempre interessato al settore sportivo e credo molto nel progetto della Fulgur”.

“Questa è una società che ha grandi ambizioni- prosegue l’avvocato- ha strutture eccellenti e sta svolgendo un ottimo lavoro con la Prima Squadra, ma in particolare punta sulla crescita del settore giovanile. Sono proprio i giovani la nostra maggiore risorsa e, da padre, credo fermamente nel valore educativo e sociale dello sport. Penso che il calcio e il pattinaggio sono grandi strumenti per togliere i ragazzi e le ragazze dalle strade e farli crescere in un ambiente sano dove possono imparare alcune regole fondamentali di comportamento attraverso il gioco ed il divertimento. Questo è il nostro obiettivo principale e spero di riuscire a dare il mio contributo mettendo a disposizione la mia professionalità”.

ASD Polisportiva Fulgur Tuscania