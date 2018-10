Fanno parte del format televisivo di New Generation due ragazzi viterbesi, Giorgio Giardino ed Elisa Romagnoli

NewTuscia – VETRALLA – La nuova edizione di New Generation parte alla grande, più di 150 ragazzi da tutta Italia per una new Belle Epoque del programma cult Non è la rai del mitico Gianni Boncompagni, per scoprire la nuova Ambra o Claudia Gerini del 2019, oggi rivisitato dall’infaticabile e geniale Marcy, negli studi di Gold Tv, nel Tecnopolo Tiburtino a Roma. Conduzione impeccabile della bella e brava Paola Delli Colli, sempre di più in ascesa, che presenta come ospiti, due fuoriclasse della voce, le vincitrici del Festival di Sanremo Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, che con la sua Ogni giorno di più e Www. Mi piaci tu fa ballare tutto lo studio, invitando emozionata una delle partecipanti a cantare con lei. Tiziana Rivale con la sua voce virtuosa dallo stile americano impeccabile sempre al top canta ” Sarà quel che sarà e il un suo ultimo inedito dance fortissimo, dal titolo Più forte, scritto da Fabio D’Amato, madrina del programma che ha realizzato i vari casting. Jessica Morlacchi ha ricordato come il successo ti può cambiare la vita avendo vinto il festival a soli tredici anni, esortando i ragazzi a non mollare mai, ma soprattutto a studiare, emozionandosi quando i partecipanti anche se molto giovani cantavano insieme a lei la sua WWW mi piaci tu.

Ed ecco alcuni protagonisti di talento che cantano, ballano, suonano, sfilano, imitano, recitano: Michelle Mastropaolo con Tra te il mare di Laura Pausini, la break dance di Luca la Falce, le imitazioni di Francois De Santis da Ardea, Cristian Mastroianni, Edoardo Rullo, Seughena Xhaja con Tutto è Magnifico di Fedez e la Michelin, Elisa De Simone con Amami di Emma, originale e simpatico ballo del Pinguino dei ragazzi, l’ospite Dino San con un Vasco Tribute con il coro di tutti e infine Marcy, dalla cattedra dei professori ed ospiti, con emozione ha ricordato che Martina quando era arrivata nel programma era molto timida, ed oggi ha interpretato Non sono una signora benissimo, complimentandosi poi con tantissimi altri ragazzi presenti, che si sono esibiti in tante arti e che si esibiranno nel corso delle altre puntate.

Quindi una seconda edizione di New Generation con tutti gli ingredienti giusti per l’innovativo Format Nazionale, che da tempo non si era visto così ben strutturato sulla programmazione dei grandi Network.

Una organizzazione al top messa in campo, con uno dei più accreditati direttori di scena del momento Giancarlo Aleandri, i giovani coreografi Marco Romanazzi e Giada Masci ballerini internazionali di balli latino americani, il responsabile del programma Giuseppe Morelli, Angelo Martini per la comunicazione, produzione di Alessandro Censi, regia di Luciano Morelli.

Prestigiosa la presenza della nota Roberta Beta protagonista del Grande Fratello, attualmente presentatrice su Radio incontro Donna RID 96.08, che ricorda che tutti agli inizi siamo sconosciuti al grande pubblico, ma è proprio grazie a questo tipo di programmi si può rompere il ghiaccio per entrare dalla porta principale nel mondo dello spettacolo.

Ospiti in trasmissione e in studio: Max Nascente, il produttore televisivo Franco Renzi, Riccardo Modesti, il musicista e produttore Mauro Morlacchi, Giorgio Giardino e tanti altri con un brindisi e foto nel finale di Leonardo Parisi di tutti i ragazzi all’eccellente Ristoro Da Poldo Fabio, Stefania e Martina, diretto dalla cordiale professionalità di Fabio Celani.

“Il programma New Generation oggi ha raggiunto un notevole successo di pubblico e per questo voglio ringraziare, la famiglia Sciscione e tutto il magnifico gruppo televisivo che manda in onda il nostro format, ogni Domenica su Gold ore 20.30 CH 17, e ONE Tv CH 86 del Digitale Terrestre. Il programma ha assunto una notevole valenza etico-sociale consente ai giovani facente parte questo gruppo a tirare fuori le paure sommerse, a condividere le emozioni soffocate, e proiettare i loro sogni custoditi nello scrigno – dichiara con emozione e soddisfazione l’ideatore Marcy– Ringrazio tutte le famiglie che ci hanno affidato i loro figli per un protagonismo sano ed educativo crescendo professionalmente con nuovi mezzi di comunicazione.

Certamente rapidi, esaltanti ed esultanti, mai isolati ed emarginati, forieri di ogni sorta di pericolo, trasmettendo una coscienza più intelligente verso lo smartphone per non limitare la comunicazione, mantenendo sempre vive l’emozioni, le espressioni, verso la vita reale evitando ignoti pericoli e relazioni non autentiche. Per i ragazzi cerchiamo con la nostra esperienza artistica di seguirli ed indirizzarli, per poter preservare la innocenza e genuinità per una autenticità della condivisione, invitando i nostri giovani a socializzare con i propri coetanei ed realizzare positivamente e concretamente i loro sogni e le loro aspettative.”

Gennaro Giardino