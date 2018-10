Accordo Anci – Governo sui fondi per le periferie: ne parla il Sindaco Arena

NewTuscia – VITERBO – “Sono sempre stato fiducioso. L’avevo detto più volte che non avremmo mollato. Che non avremmo rinunciato a quei 17 milioni di euro. In questi mesi non siamo stati con le mani in mano. Abbiamo sollecitato fin da subito l’intervento da parte dei nostri parlamentari affinché il governo non mettesse una pietra tombale su quei fondi indispensabili per la riqualificazione delle nostre periferie, nel nostro caso per lo sviluppo della zona industriale del Poggino e per la valorizzazione di altre zone del nostro territorio.

Oggi finalmente è arrivata la comunicazione da parte del presidente nazionale ANCI Decaro. Una comunicazione che molti comuni aspettavano. E Viterbo è tra questi. Nei prossimi giorni ci sarà un’importante riunione alla quale sarà presente anche il Comune di Viterbo. Ci sarà da capire alcuni aspetti, tempistiche e modalità. Ad oggi posso solo dire di essere molto soddisfatto di questo passo indietro del governo.

Con l’assessore all’urbanistica Ubertini e i suoi uffici lavoreremo per completare i progetti per i quali sono stati richiesti i fondi. Faremo in modo di recuperare e sanare quella parte tecnica esecutiva non allegata e non predisposta al momento della presentazione dei progetti mesi fa. Il prossimo 25 ottobre, in occasione dell’assemblea nazionale ANCI, con l’assessore Ubertini incontreremo il presidente Decaro e i referenti ANCI che hanno seguito la questione Milleproroghe. Con loro concorderemo le opportune procedure da seguire per raggiungere il nostro obiettivo. Oggi sono molto più fiducioso. Viterbo può tornare a sperare.”

Giovanni Maria Arena, sindaco di Viterbo