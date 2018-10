Via Saffi “La Via degli Artisti”, giornate di Arte, Musica e Colori

NewTuscia – VITERBO – Da sabato pomeriggio alle 16.00 via Saffi si colora di magia per un evento che si preannuncia ricco ed entusiasmante. Tutto parte dalla volontà dell’istituto Orioli di creare una vetrina in loco ai tanti giovanissimi artisti che vincono premi in Italia ma sono poco conosciuti a Viterbo. Si aggiungono la scuola Next di Antonella Properzi e la scuola d’arte di Sabrina Salvatori, oltre che appassionati amatori e veterani artisti, per creare tutti insieme un cocktail di colori, vivacità e gioia di vivere.

Ovviamente questo che si preannuncia un evento emozionante non avrebbe potuto decollare senza il patrocinio del comune di Viterbo, il supporto della Proloco di Viterbo ed al lavoro, da Giugno sui moderni mezzi di comunicazione, di un gruppo di agguerriti organizzatori tra cui giovanissimi esperti di socials del liceo Buratti.

La manifestazione non solo prova a bissare la bella atmosfera della prima edizione ma si allarga ad una due giorni di luci colori ed allegria, per includere tutte le forme di arte, anche sonore ed espressive. Vanto della manifestazione sono sia i vari cantautori presenti che la possibilità, creata da RP distribuzione, di far lavorare gli artisti di notte nella meravigliosa cornice di questa storica via oggi orfana di tante attività. L’evento inizia alle 16:00 di Sabato 20 Ottobre. Alle 19:00 dello stesso giorno è prevista una sorpresa per uno dei palazzi più amati dai viterbesi, seguita dal coro gospel IntriCanti per concludere la serata con sfilata, musica acustica ed arte sotto le stelle fino a notte.

Di antiche tradizioni e sempre pronta a stimolare la creatività , la manipolazione dell’argilla, riservata ai più piccoli, sarà un momento di divertimento e l’occasione per gustare un ottimo gelato che Gelart, in piazza delle Erbe, offrirà a tutti i bambini.

Domenica 21, dalle 10:00 alle 19:00, gli artisti verranno anche affiancati, nella zona di piazza Fani, al centro di via Saffi, da attività ludiche aperte ai bambini, ad esempio il disegno e la scultura delle zucche con Arte in Bottega. Di seguito il programma:

Programma

Ore Sabato 20 Ore Domenica 21 14:00 Pulizia di Via Saffi in collaborazione con i Cas. 9:00 Pulizia di Via Saffi 16:00 Gli artisti di Orioli Next e Sabrina Salvatori iniziano 10:00 Inizio attività artisti 16:55 Mammorappo Piazza delle Erbe 10:00 – 12:00 Face Painting con Claudia Taurchini al profferlo più bello di Viterbo 17:00 Manipolazione Creta con Il Maestro Di Rolando e gelato offerto dalla Gelateria Naturale Gelart 11:00 – 13:00 Scultura delle Zucche con Arte in Bottega in Piazza Fani 17:00 Ballo con la scuola New Dance Alba a Piazza Fani 10:45 – 10:55 Mammorappo Piazza delle Erbe 17:40 – 17:55 Claudio Bastoni chitarra e voce al profferlo più bello di Viterbo 11:00 – 12:00 Manipolazione Creta con Il Maestro Di Rolando e gelato offerto dalla Gelateria Naturale Gelart 17:55 – 17:59 Mammorappo al profferlo più bello di Viterbo 11:55 – 11:59 Mammorappo Piazza Fani 18:00 – 18:30 Swing con la scuola Easy al profferlo più bello di Viterbo 12:00 – 13:00 Lezione di arte con Sabrina Salvatori 18:30 – 18:45 Claudio Bastoni chitarra e voce al profferlo più bello di Viterbo 16:45 – 16:55 Mammorappo Piazza delle Erbe 18:50 – 18:55 Hip Hop con la Prima Officina dello spettacolo 17:00 -18:00 Manipolazione Creta con La Prof. Marilena Ponzio e gelato offerto dalla Gelateria Naturale Gelart 18:55 – 18:59 Mammorappo al profferlo più bello di Viterbo 17:00 – 18:00 Balletto con la Prima Officina dello spettacolo a Piazza Fani 19:00 Illuminizione Palazzo Poscia 17:00 – 18:00 Sfilata con abiti di Danza Ottocentesca dal Corso a Via Saffi 19:15 – 19:30 Coro Gospel IntriCanti 18:00 – 18:30 Organetto con gli Etruscomantici al profferlo più bello di Viterbo 19:30 Sfilata in costumi tratti dalle opere liriche di Opera Extravaganza 18:30 – 18:45 Duo classico di clarinetto al profferlo più bello di Viterbo 21:00 – 21:30 Swing con i Cats di Terni-Viterbo 18:50 – 18:55 Mammorappo al profferlo più bello di Viterbo 21:37 – 21:40 Mammorappo al profferlo più bello di Viterbo 19:00 Fine attività con nuova illuminazione del Palazzo Poscia 21:40 on Blues e folk nella notte con Andrea Roncolini Ci Vediamo Alla Prossima Edizione! 23:00 Tutti a nanna

