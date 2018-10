Umberto Mariani dona una sua opera per un’asta di beneficenza romana

NewTuscia – ROMA – Il 6 novembre alle 20 nei Musei di San Salvatore in Lauro a Roma vi sarà un’asta di beneficenza con preziose opere d’arte battuta da Christie’s.

Il ricavato dell’asta, organizzata della casa editrice ‘Il Cigno GG Edizioni’ per festeggiare i 50 anni di attività, sarà devoluto all’associazione Alliance for African Assistance.

Lo scopo è sostenere il progetto ‘Ragazze madri, cuciamo loro un futuro’ che si prefigge di insegnare alle giovani madri il mestiere di sarta aiutandole così a mantenere se stesse e i figli.

L’attore e regista Gianmarco Tognazzi e l’ambasciatrice UNESCO Francesca Merloni presenzieranno questa splendida serata che si concluderà con una cena. Il maestro Umberto Mariani è tra i numerosi artisti che hanno abbracciato l’iniziativa donando una sua preziosa opera.