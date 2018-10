San Martino, cultura e degustazioni per la Sagra della Castagna e del Fungo Porcino

NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO (VITERBO) – Ancora qualche giorno e a San Martino al Cimino, delizioso borgo medievale nei pressi di Viterbo, si rinnoverà uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la sagra della Castagna e del Fungo Porcino, in programma per due fine settimana consecutivi, 20-21 ottobre e 27-28 ottobre.

La manifestazione, una delle più “antiche” della T uscia, è organizzata dalla neo-rinnovata proloco guidata da Matteo Panini e si propone di celebrare i due prodotti principe dell’economia locale.

Basti pensare, ad esempio, che solo a San Martino, in virtù della posizione geografica elevata, è possibile trovare i prelibati marroni di qualità superiore, di cui questo territorio è, da sempre, zona di produzione privilegiata.

Per entrambi i weekend quindi, largo ai festeggiamenti nella straordinaria cornice del borgo, ricca di bellezze storiche ed architettoniche.

Da sottolineare, al proposito, l’apertura straordinaria di Palazzo Doria Pamphilj, uno dei gioielli di San Martino, fatto edificare da Donna Olimpia Maidalchini.

Le visite guidate in programma prevedono un percorso che si snoda dall’ antico Hospitale dei pellegrini che transitavano per la via Francigena, conosciuto colloquialmente come Sala del Cantinone attraverso la Sala Aldobrandini ed il Piano nobile, caratterizzato da una serie di sale con eleganti soffitti a cassettone e fregi decorati che confluiscono nella sala Donna Olimpia impreziosita da un grande camino.

Tantissime le altre iniziative in programma, sia folcloristiche che culturali, con un’attenzione particolare per i bambini e la riscoperta delle antiche tradizioni.

In cartellone visite guidate, dimostrazioni di falconeria, esibizioni dei balestrieri, rievocazioni storiche, giochi popolari e spettacoli itineranti con artisti di strada.

Naturalmente l’aspetto predominante sarà quello enogastronomico, con varie combinazioni a disposizione.

Gli ospiti, infatti, potranno degustare sia i deliziosi piatti realizzati negli stands della Proloco, in cui saranno servite specialità a base di funghi e castagne, sia approfittare dei menù realizzati dai rinomati ristoranti di San Martino che, in occasione della sagra, proporranno piatti a base di funghi porcini e castagne ad un prezzo convenzionato.

Da non perdere, inoltre, le immancabili degustazioni di caldarroste e vin brulè.

Il via alla festa è previsto per sabato 20 ottobre, alle 10.30, con la distribuzione di caldarroste e vin brulè e l’apertura del Museo dell’Abate (permanente), di Palazzo Doria Pamphili, degli stand gastronomici della Proloco e la distribuzione di castagne e vin brulè.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, dimostrazione e spettacolo della compagnia Arcieri Tuscia, apertura della zona equitazione per bambini in piazza Nazionale e raduno delle auto tuning in piazza Duomo.

A seguire sfilata per le vie del paese degli sbandieratori e musici “Associazione culturale Pilastro” e spettacolo di zumba ed hip hop junior in piazza Mariano Buratti.

In serata l’attesa cover di Lucio Battisti “Cantando Battisti”.

Domenica 21 ottobre, dalle 10.30, apertura del Museo dell’Abate (permanente), di Palazzo Doria Pamphili, degli stand gastronomici della Proloco e suggestiva esposizione di falchi “Urbeveteris falconi”.

Nel pomeriggio esibizione della Compagnia Balestrieri-città di Amelia e tiro con la balestra, mercatini artigianali, calcio in piazza e Drumbo Street Dummer.

Seguiranno le dimostrazioni di falconeria a cura del gruppo “Urbeveteris falconi” e la sfilata musici e sbandieratori del “Nobile rione Bomarzo”.

Il week end si concluderà in piazza Mariano Buratti sulle note dei “Jazz for fun”.

Per info: sanmartinoproloco@gmail.com oppure 346-6144966

Facebook – ProLocoSanMartinoAlCimino