Polisportiva Vigor Acquapendente: “Regina di Campionato e anche di Coppa”

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Si chiude con questo adagio il Mercoledì sportivo della Polisportiva Vigor Acquapendente. Che approda al Secondo turno di Coppa Lazio riservata a formazioni di Promozione.

Gli aquesiani infatti superando fuori casa ai calci di rigore l’ASD Montefiascone al termine di un derby più complicato e difficile del previsto. Con un formazione dal “quasi totale turnover” i ragazzi del Tecnico Riccardo Fatone si complicano infatti la vita più del previsto rimettendo in corsa durante i minuti regolamentari la formazione di Enrico Centaro che, seppur da tasso tecnico inferiore, comunque in grado con grinta e brillantezza fisica di impattare il risultato di andata (1-0 per i locali).

Si decide tutto da un dischetto che, alla fine, fa esplodere di gioia solo i ragazzi di patron Fabrizio Galli.