Cna Viterbo-Civitavecchia sceglie Acquapendente per ospitare seminari tecnici sulla fatturazione elettronica

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Acquapendente è stata prescelta dalla Cna Viterbo-Civitavecchia tra i dieci maggiori centri del comprensorio laziale per ospitare seminari tecnici sulla fatturazione elettronica. L’appuntamento a cui interverrà Emiliano Brizi (Responsabile Area Fiscale e Tributaria CNA di Viterbo e Civitavecchia) è previsto per Martedì 6 Novembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale di Via Cantorrivo 11 “Venire in Cna”, sottolineano gli organizzatori, “è soprattutto capire come gestire l’obbligo in vigore dal 1 Gennaio 201. Data dalla quale diventerà obbligatoria la fatturazione elettronica B2B ovvero tra privati: nei rapporti tra i titolari di partita Iva e tra questi e i consumatori finali.

Le imprese dovranno dunque dotarsi di dispositivi e sistemi organizzativi per produrre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture in formato elettronico. CNA ha organizzato un ciclo di seminari tecnici per spiegare come affrontare questa “rivoluzione” e per presentare le soluzioni che consentono di gestire il nuovo adempimento in modo semplice e rapido” Prima di Acquapendente si svolgeranno altri due appuntamenti a