Città del cinema, l’assessore Barbieri: “Viterbo sotto i riflettori come negli anni del maresciallo Rocca”

NewTuscia – VITERBO – Viterbo città del cinema come negli anni de Il Maresciallo Rocca. A dichiararlo è l’assessore al patrimonio Paolo Barbieri, che aggiunge: “Dalla scorsa estate è un susseguirsi in città di troupe televisive. Solo per citarne alcune, ricordiamo ad agosto le riprese per la serie “Catch 22”, diretta dalla star americana George Clooney, a firma della produzione italiana della Paramount. A seguire, nel mese di settembre, le riprese per “Pilgrimage: the road to Rome”, la serie di documentari commissionati dal dipartimento di religione ed etica per il canale BBC2, visibile in I

talia su Sky, in onda in prima serata sulla rete del Regno Unito.

E poi ancora, per la seconda volta “I Medici”, le cui riprese hanno interessato il capoluogo e anche San Martino al Cimino. In corso in questi giorni le riprese per il film di Gabriele Mainetti, Freak out. Oltre alle immagini girate in esterno – ha aggiunto l’assessore al patrimonio Barbieri – sempre più spesso vengono richiesti e utilizzati i nostri spazi “interni”. Palazzo dei Priori in particolare e anche diversi immobili di proprietà comunale, come ad esempio, in piazza san Carluccio, i locali che per anni hanno ospitato il ristorante La Zaffera. Il lavoro che sta portando avanti l’assessore allo sviluppo economico Mancini con i suoi uffici è davvero prezioso. Non dimentichiamo che oltre al ritorno di immagine per la nostra città, per Viterbo si crea un notevole indotto economico. Servizi, strutture ricettive, ristoranti e pizzerie, comparse, maestranze. E il tutto con una capillare promozione del nostro territorio a costo zero a livello mediatico, televisivo e cinematografico. Io credo che questa sia la strada giusta per far accreditare e confermare Viterbo come città del cinema”.