Carbognano Food & Art porta il gusto e l’arte nel borgo di Carbognano

NewTuscia – CARBOGNANO – Sabato 20 e domenica 21 ottobre dalle ore 11 alle 21 in Piazza Castello a Carbognano due giorni dedicati al gusto e all’arte con concerti, teatro e artisti di strada. Tra gli ospiti Sarah Jane Olog, Traindeville e Faber Folk Trio.

Questo weekend a Carbognano in piazza Castello a Carbognano arriva il Carbognano Food & Art. Realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione Arca e finanziato dalla Regione Lazio, l’evento rende omaggio ai tesori autunnali del nostro territorio con una fiera di prodotti locali e due giorni di eventi culturali a ingresso libero. Dalle 11 alle 21 sarà un susseguirsi di eventi con artisti di strada, giocolieri e spettacoli teatrali per tutte le età. Nel tardo pomeriggio spazio alla musica con i Traindeville il sabato e Sarah Jane Olog, finalista di The Voice of Italy, e il Faber Folk Trio con il suo omaggio a Fabrizio de Andrè la domenica. Durante le due giornate sarà possibile mangiare e degustare i prodotti locali nello stand della Pro Loco a pranzo e partecipare alle apericene la sera.

Si partirà sabato 20 ottobre alle ore 11.00 con l’apertura degli stand e gli artisti di strada. Alle 11.30 nella sala del consiglio del comune di Carbognano presentazione del libro di Moscatelli “Giulia Farnese” edito da Annulli Editore. Alle 12.30 degustazioni d’autunno con la Pro Loco. Dalle 14.30 alle 16.00 di nuovo gli artisti di strada. Alle 16.00 spettacolo del Circus Karakasciò e le sue bolle di sapone e alle 16.30 lo spettacolo di Vincent Deuxième il mago numero2. Alle 18.00 si esibiranno in concerto i Traindeville con il loro progetto Canzoni da viaggio dedicato alle sonorità del mondo. Alle 19.00 Apericena con la Pro Loco a base di prodotti autunnali.

Domenica 21 ottobre si riparte dalle ore 11.00 con gli artisti di strada e alle 11.30 in sala del consiglio comunale con la presentazione del libro La voce parrocchiale a cura del Centro Ricerche e Studi di Carbognano. Alle 12.30 street food autunnale con la Pro Loco. Dalle 17.00 grande musica nel borgo con il duo Sarah Jane Olog e Luca Casagrande e alle 19.00 con il Faber Folk Trio con il loro omaggio a Fabrizio de Andrè. Dalle 19.00 inizierà anche l’apericena e lo street food promosso dalla Pro loco. Presentiamo gli artisti in concerto nelle due giornate del Carbognano Food & Art Festival. I Traindeville un treno metropolitano che tocca le stazioni più colorate della musica etnica, dall’indie folk ai Balcani, da Roma al Flamenco passando per il klezmer, sulle ali del ritmo e della giocosità. I Traindeville hanno viaggiato per le strade dell’Italia, degli USA, della Germania, della Polonia e dell’India, organizzando laboratori musicali con i bambini degli orfanotrofi e delle scuole indiane. I componenti del duo provengono dalle più varie esperienze musicali, dalla storica formazione gypsy-folk-rock Nuove Tribù Zulu alla tradizione romana rielaborata da Ardecore e BandaJorona, fino al klezmer del Dragan Trio, agli scatenati ottoni della street band Titubanda e alle collaborazioni con attori, giocolieri e danzatori: percorsi che si sono spesso intersecati creando nuove sonorità e affascinanti suggestioni narrative.

Il secondo cd della band, “Caffè Fortuna”, è uscito alla fine del 2017 dopo una fortunata campagna di crowdfunding. “Caffè Fortuna”, il brano che dà il titolo all’album, è stato composto dopo un mini tour in Lussemburgo. La visita alle miniere di Esch-Sur-Alzette, in cui lavoravano tanti italiani, ha fatto nascere una canzone che parla di migrazione, speranza e lavoro. Lungo la strada verso la miniera, l’insegna di un bar che portava questo nome ha evocato una melodia di fisarmonica, la visione di un valzer tra passato e presente, il dialogo sognato tra un figlio e un padre. Il videoclip è stato girato al Bois du Cazier, Museo della Miniera di Marcinelle, teatro di una grande tragedia avvenuta nel 1956 nella locale miniera di carbone.

Sarah Jane Olog è stata tra i concorrenti di The Voice of Italy nel 2005, nel 2004 ha partecipato alla terza edizione del talent condotto da Maria De Filippi ‘Saranno Famosi’, programma che poi sarebbe diventato ‘Amici’. Non vinse ma da quell’esperienza è riuscita comunque a emergere e a lavorare a Rai Radio 2 come cantante della band del programma SuperMax, condotto da Max Giusti. E’ stata anche la corista di Noemi. Sarah Jane Olog è una figura poliedrica: cantante, pianista, compositrice, paroliere e arrangiatrice.

Luca Casagrande nato a Roma nel 1964. E’ uno dei fondatori della Jona’s Blues Band distintasi nel panorama musicale romano sia per le importanti collaborazioni musicali, sia per la partecipazione ad importanti festivals internazionali (Calagonone Jazz Blues, Pistols Blues ’94). Ha collaborato e suonato con molti artisti Italiani e stranieri, come Roberto Ciotti, Herbie Goins, Chicago Beau, Harold Bradley, Lavori in corso, Marco Armani, Dodi Moscati, Paolo Pietrangeli, James Cotton, Jimmy Witherspoon. Ha in oltre realizzato con la “Jonas” 2 colonne sonore per Carlo Verdone: “Maledetto il giorno che ti ho incontrato” e “Perdiamoci di vista”. Vincitore dell’ Acoustic Festival di Parigi nel 2003 . Nel 2007 collabora come chitarrista nella trasmissione di RAI 2 ” Stile Libero “, condotta da Max Giusti. Attualmente e’ il chitarrista della Supermax Band di Max Giusti – Radio 2.

Faber Folk Trio l’omaggio a Fabrizio De André di 3 componenti del gruppo Folk de “La Tresca”. Tutto ha inizio dopo il concerto che La Tresca ha tenuto presso l’Anfiteatro Cordeschi di Acquapendente, nella ricorrenza del decennale della scomparsa di Fabrizio De André. Evento organizzato in collaborazione con la fondazione De André. Da lì l’idea di creare un omaggio al grande Faber, ma in versione acustica, soltanto con due chitarre e un violino. Nasce così il “Faber Fol Trio”. Per maggiori info visitare la pagina Facebook/carbognanofoodandart

Programma 20 e 21 ottobre Carbognano Food & Art ingresso libero

Sabato 20 ottobre

Ore 10.45 Apertura Stand Espositivi

Ore 11.00 Artisti di Strada e giocolieri nel Borgo

Ore 11.30 Presentazione Libro Giulia Farnese di Moscatelli – Annulli Editore

Ore 12.30 Apertura Stand degustazione a cura della Pro Loco di Carbognano

Ore 15.00 Artisti di Strada e giocolieri nel Borgo

Ore 17.00 Spettacolo di Magia

Ore 17.30 Spettacolo con le Bolle

Ore 18.30 Concerto Trandeville dedicato alle sonorità del mondo

Ore 19.00 Apericena in piazza a cura della Pro Loco Carbognano con Musica Live

domenica 21 ottobre

Ore 10.45 Apertura Stand Espositivi

Ore 11.00 Artisti di Strada e giocolieri nel Borgo

Ore 11.30 Presentazione Libro La voce parrocchiale e le vicende degli anni 50 e 60 raccontate dai parroci a cura del Centro Ricerche e Studi di Carbognano

Ore 12.30 Apertura Stand degustazione a cura della Pro Loco di Carbognano

Ore 15.00 Artisti di Strada e giocolieri nel Borgo

Ore 17.30 Concerto di Sarah Jane Olog e Luca Casagrande

Ore 19.00 Concerto Faber Folk Trio omaggio a De Andrè

Ore 19.00 Apericena in piazza a cura della Pro Loco Carbognano con Musica Live