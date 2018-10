Al teatro Mancinelli di Orvieto in scena Vincenzo Salemme

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Dopo essersi divertiti ed emozionati di fronte alla performance di Christian De Sica, gli aquesiani si apprestano a tornare Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre alle ore 17.00 al Teatro Mancinelli di Orvieto per assistere alla prima nazionale “Con tutto il cuore” che vedrà protagonista Vincenzo Salemme.

Scritto, diretto e interpretato dallo stesso, lo spettacolo vedrà come interpreti Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Antonella Cioli, Sergio D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Giovanni Ribò. Scene di Gilda Cerullo e Renato Lori, costumi Francesca Romana Scudiero, luci Umile Vainieri, produzione Diana Oris, produzione esecutiva Valeria Esposito per Chi è di scena e Gianpiero Mitta per Diana Oris: “L’instancabile e poliedrico Vincenzo Salemme”, sottolinea una nota informativa di presentazione curata dall’Associazione Tema “e la sia affiatata e bizzarra compagnia tornano al Mancinelli con una nuova esilarante commedia presentata in prima nazionale. Al centro della vicenda c’è il mite insegnante di lettere antiche Ottavio Camaldoli, che subisce un trapianto di cuore senza sapere che l’organo che gli è stato in dono è quello di un feroce delinquente morto ucciso, Pasquale Mangiacarne. La madre di quest’ultimo costringerà Ottavio, nonostante la propria natura di uomo remissivo e accomodante, a diventare una persona dura e cinica per vendicare la morte del figlio”. Questi i prezzi biglietti a cui potranno accedere gli aquesiani (info biglietteria 0763-340493): poltrona € 35 + € 3 prevendita, posto palco I e II ordine € 27 + € 2 prevendita, posto palco III ordine € 22+ € 2 prevendita, posto palco IV ordine € 15 + € 2 prevendita, loggione € 10 + € 2 prevendita.