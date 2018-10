Panunzi (PD): “Dalla Regione Lazio una parere netto e circonstanziato sulla pericolosità dell’impianto pilota di Castel Giorgio”

NewTuscia – ROMA – “Dalla Regione Lazio una parere netto e circonstanziato sulla pericolosità dell’impianto pilota di Castel Giorgio”. Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, a seguito della nota ufficiale della Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, in cui si afferma in ossequio al principio di precauzione rispetto alle tematiche trattate, che “non è possibile escludere impatti negativi, derivanti dalla realizzazione del progetto in epigrafe, sulle zone di prelievo dell’acqua potabile all’interno del bacino del Lago di Bolsena”.

“Il documento evidenzia gli eventuali pericoli derivanti dall’impianto, in modo particolare per quel che riguarda le fonti di approvvigionamento idriche. – aggiunge Panunzi – Le comunità e le istituzioni locali hanno già espresso la loro contrarietà. Questi territori hanno una forte vocazione agricola e turistica. Certamente non è la geotermia il futuro.

Nel documento si riporta che: