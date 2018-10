Inizio corso sommelier primo livello Fisar

NewTuscia – VITERBO – Domani 17 Ottobre alle ore 20.30 partirà il corso di sommelier primo livello Fisar al Nando al Pallone Resort. Un percorso di 13 incontri sempre di Mercoledì che consentirà di scoprire il vino attraverso i propri sensi. Il corso è rivolto a chi lavora nella ristorazione (titolari ristoranti, camerieri, hotel, negozi agroalimentari, accoglienza, lavoratori negli Enti di promozione turistica (anche guide turistiche), agenzie di viaggio, lavoratori di aziende agricole e vitivinicole, lavoratori in negozi agroalimentrai, collaboratori di Pro Loco e Comuni, organizzatori di eventi, agenti e rappresentanti.

Può essere molto utile e complementare a coloro che studiano Agraria ed Enologia, per la degustazione e la comunicazione del vino. Il corso permette di acquisire professionalità nel servizio del vino, nella degustazione, nella comunicazione marketing e promozione del vino per farlo conoscere, apprezzare, vendere. Naturalmente si può fare anche per passione. La Fisar Delegazione di Viterbo che conta 150 soci nella nostra Provincia, organizza corsi sommelier da 27 anni ed è sempre impegnata nella promozione enogstronomica della Tuscia, anche con la nostra squadra di sommelier impegnata in prima fila nelle varie feste del vino ed eventi nella nostra Provincia (Capranica, Castiglione in Teverina, Montefiascone, Vitorchiano, Tarquinia eccetera) collaborando con molti ristoratori, aziende vinicole, enti di promozione e musei. Per i titolari di di ristoranti, hotel, agriturismi, B&B ed enoteche partecipando al nostro corso c’è possibilità di stipulare un accordo di locale affiliato Fisar Nazionale. C’è ancora possibilità di iscriversi al corso contattando il 349-2339530, viterbo@fisar.com.

Cristina Baglioni