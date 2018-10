Francesco Battistoni: congratulazioni a Ferdinando Ciambella

NewTuscia – ROMA – “Le mie congratulazioni a Ferdinando Ciambella ed alla sua famiglia per aver vinto, il secondo anno consecutivo, il primo premio dell’Italian cheese awards, nella categoria “formaggio fresco”, grazie al “Caprino Nobile”.

Questo semistagionato a pasta molle dell’azienda Monte Jugo si è fatto conoscere ed apprezzare, non solo per la sua maturazione di 40 giorni, ma soprattutto per la dedizione e la passione che la famiglia Ciambella mette nella sua lavorazione.

Un importante riconoscimento, quindi, che arriva a seguito del grande successo ottenuto anche con il pubblico durante la recente manifestazione del Villaggio della Coldiretti a cui ho assistito personalmente insieme al Presidente Antonio Tajani”.

Così, in una nota, il Senatore Francesco Battistoni