Amichevole A.S. Viterbese Castrense – Virtus Entella il 20 Ottobre

NewTuscia – VITERBO – L’A.S. Viterbese Castrense comunica che sabato 20 ottobre alle ore 15:00, presso lo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, si disputerà un incontro amichevole contro la Virtus Entella

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso la segreteria dello stadio, con ingresso ubicato in via Newman snc dal pomeriggio del 17 ottobre (la mattina dalle 10.00 alle

13.00 e il pomeriggio dalle 15 alle 18.30) e sabato prima della gara dalle ore 13:00 presso il Botteghino dello Stadio “E. Rocchi”. I biglietti per il settore ospiti (costo €. 10,00 oltre il diritto di prevendita) potranno essere acquistati on line sul sito www.go2.it.

Di seguito i prezzi dei titoli di ingresso in ogni settore dello stadio “Enrico Rocchi”:

TRIBUNA VIP INTERO: euro 30,00 + diritto di prevendita

TRIBUNA VIP RIDOTTO DONNE: euro 15,00 + diritto di prevendita

TRIBUNA INTERO: euro 20,00 + diritto di prevendita

TRIBUNA RIDOTTO DONNE: euro 10,00 + diritto di prevendita

TRIBUNA RIDOTTO UNDER 14: euro 5,00 + diritto di prevendita

CURVA INTERO: euro 10,00 + diritto di prevendita

CURVA RIDOTTO DONNE: euro 5,00 + diritto di prevendita

CURVA RIDOTTO UNDER 14: euro 3,00 + diritto di prevendita

CURVA OSPITI INTERO: euro 10,00 + diritto di prevendita

RICORDIAMO INOLTRE CHE IL GIORNO DELLA GARA LA BIGLIETTERIA PER IL SETTORE OSPITE NON SARA’ APERTA, MENTRE SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE BIGLIETTI PER LA TRIBUNA CENTRALE.