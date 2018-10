Vittoria delle associazioni LGBT+: rimossa a Roma campagna omofoba di ProVita

NewTuscia – ROMA – Grazie all’impegno congiunto del Circolo Mario Mieli e Famiglie Arcobaleno l’ignobile campagna omofoba di Provita Onlus contro le famiglie arcobaleno è stata finalmente ritirata. Quei manifesti rappresentano un’offesa non solo per le persone LGBT+ e le loro famiglie ma per la cittadinanza tutta e sono l’ennesimo tentativo di Provita di alzare l’asticella della comunicazione per ottenere visibilità nonché l’occasione di passare per vittima dopo lo scontato ritiro.

Film già visto con la campagna altrettanto indegna contro la 194. Il gioco è ormai scoperto. Per questo, come Circolo Mario Mieli e Famiglie Arcobaleno, abbiamo scelto di ignorare pubblicamente questa patetica manovra ma ci siamo subito attivati con le forze politiche laiche di maggioranza e opposizione per chiedere la rimozione dei manifesti gravemente lesivi dei diritti e delle libertà di tutte e tutti.

Siamo felici della pronta reazione dei gruppi consiliari e di esponenti politici di primo piano del Partito Democratico, locale e nazionale, del Movimento 5 Stelle di Roma e della sindaca Raggi che, questa sera, ne ha ordinato la pronta rimozione. Una risposta unita e intransigente a chi vuole strumentalizzare i bambini e le bambine per portare avanti una propaganda intrisa di odio e omofobia.

Sebastiano F. Secci -Presidente Circolo Mario Mieli

Marilena Grassadonia – Presidente Famiglie Arcobaleno