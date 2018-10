Tarquinia Calcio ancora corsaro: vittoria 4 a 1 sul campo del Julianellum

NewTuscia – TARQUINIA – Il Tarquinia Calcio si conferma corsaro e, dopo la vittoria in trasferta al debutto, torna a casa con i tre punti anche alla terza di campionato, andando a vincere 4 a 1 sul campo del Julianellum: dopo qualche rimpianto per il pari interno contro l’Ischia di Castro, arriva netta la reazione dei rossoblù a Vignanello.

Ad indirizzare la partita, poco prima dell a metà del primo tempo, è di nuovo Moreno Rapaccioni – terzo gol in tre partite – che al 18′ concretizza la superiorità ospite con la rete del vantaggio. Stavolta, però, i ragazzi di Mister Parmigiani non si accontentano e – complice il nervosismo dei padroni di casa, in dieci già dalla mezzora – nella ripresa cercano e trovano la porta a più riprese. Prima è Fattori, al 12′ del secondo tempo, a raddoppiare, quindi Luca Forieri ritrova la via della rete per ben due volte, al 24′ e 32′, a cavallo del momentaneo 1 a 3 del Julianellum.

“Abbiamo condotto la partita dall’inizio alla fine – le parole, soddisfatte, di Mister Parmigiani – senza che gli avversari siano riusciti a crearci mai veri pericoli. Abbiamo iniziato bene con il fraseggio sino al gol dell’1 a 0 poi, come sempre, ci ha rallentato un po’ di paura: l’espulsione loro, a quel punto, ci ha aiutato. La ripresa, iniziata in doppia superiorità numerica, ci ha visto mantenere la partita in mano, sino a che, su nostra leggerezza, loro non hanno accorciato sugli sviluppi di una punizione. Lì siamo stati bravi a ristabilire subito le distanza, ed a finire la partita gestendo il possesso palla”.

“Sulla carta era una trasferta difficile: – conclude Parmigiani – loro sono una squadra che non molla e che ha temperamento, su questo campo non sarà facile giocare per nessuni. Noi ne usciamo con tre punti, avendo mantenuto la calma e senza provvedimenti disciplinari: ci dispiace solo per l’infortunio di Ivan Giamundo dopo una manciata di minuti e speriamo non sia nulla di grave”.

Sette punti in tre partite e due vittorie esterne: l’inizio rossoblù è ampiamente positivo. E ora non resta che provare a far sorridere il pubblico di casa con una vittoria, magari domenica prossima quando al Bonelli arriverà il Barco Murialdina.