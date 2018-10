Droga e altri reati servizi globali di controllo del territorio dei Carabinieri

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nella giornata di ieri, le compagnie carabinieri di Civita Castellana e Tuscania, su disposizione del comando provinciale di Viterbo, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, prevedendo servizi di saldatura tra comuni limit rofi , e saturando le principali arterie viarie in entrata ed uscita nella zona sud della provincia.

Al termine dei numerosi servizi di controllo sono state denunciate sette persone ed una segnalata alla Prefettura di Viterbo quale assuntore.

I denunciati sono tutti di età compresa tra i 30 ed i 45 anni, di cui due sono stati trovati a Tarquinia in possesso di droga e segnatamente uno con 1, 8 grammi di cocaina e uno con 2,6 di hashish. Sempre a Tarquinia è stata sequestrata una macchina ad un guidatore trovato in evidente stato di alterazione dovuta a sostanze psicotrope e gli è stata sequestrata la patente, così come anche ad un soggetto di Latera; infine ad Orte due soggetti sono stati denunciati per non avere voluto fornire le proprie generalità durante un controllo di polizia di sicurezza.