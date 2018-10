Alberi al Camposcuola: quanti verranno abbattuti?

NewTuscia – VITERBO – Stanno arrivando varie segnalazioni, cittadini e residenti, sul taglio di alberi iniziato da questo sabato al Camposcuola. Al momento il taglio ha interessato due di loro. Quanti di questi sono stati ritenuti da tagliare o meglio quanti ancora verranno abbattuti? Verranno sostituiti con altri? Come mai non è stato affisso nessun cartello al riguardo su Via Campo Scolastico? Anni fa, anche l’altra parte della strada fu interessata dall’abbattimento di tutti gli alberi per la costruzione di un marciapiede, mai realizzato.

Gruppo Quartiere Santa Barbara Viterbo