Tuscania Volley all’esordio. Gli auguri del sindaco Arena

NewTuscia – TUSCANIA – Cresce l’attesa per il debutto domenica alle 19 al Palamalè della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania contro Club Italia. Capitan Buzzelli e compagni si ritroveranno già in mattinata a Viterbo per la seduta tecnica. Intanto da Palazzo dei Priori arrivano anche gli auguri del sindaco Giovanni Maria Arena.

“Quello di domenica sarà un appuntamento molto importante -afferma in una nota il primo cittadino. Facciamo sentire il calore del pubblico, andiamo al Palamalè a tifare Tuscania Volley. Da parte mia e della città di Viterbo un grandissimo in bocca al lupo per questo campionato in A2”.

Foto: Luca Laici

Giancarlo Guerra