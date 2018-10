Vini Autentici a Oriolo Romano ospiterà il 14 Ottobre il raduno delle Ferrari

Due giorni, sabato 13 e domenica 14 ottobre, all’insegna del gusto e del divertimento a Oriolo Romano dove le cantine storiche di via Sant’Anna ospiteranno più di 30 vini provenienti dai territori dei Borghi Autentici d’Italia, l’Associazione che riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale, attorno all’obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali. Tanti vini da scoprire insieme ai loro territori, borghi che resistono e diventano sinonimi del bon vivre. Nelle due giornate a Oriolo Romano ci sarà spazio non solo per i calici, ci sarà infatti tanto buon cibo di strada con ottimi prodotti locali da gustare in convivialità a suon di musica. Non mancheranno gli approfondimenti con le degustazioni guidate da Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo col Cappello, e uno Show Cooking golosissimo di Renée Abou Jaoudé Docente di Pasticceria con la Nocciola Gentile Romana.La manifestazione aderisce alla politica plastic free della Regione Lazio.L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Oriolo Romano, in collaborazione con Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo con il Cappello www.carlozucchetti.it, promosso dalla Regione Lazio.Orari Banchi d’Assaggio:Sabato 13 ottobre: ore 17,00-23,00Domenica 14 ottobre: ore 12,00- 21,00Servizio a cura della Fisar di Manziana.

Programma:

Sabato 13 ottobre

ore 18,00 “Prelibatezza in guscio: la Nocciola Gentile Romana nei dolci” Show Cooking di Renée Abou Jaoudé Docente di Pasticceria

ore 19,00 “Il gusto della scoperta: viaggiare tra i Borghi Autentici seguendo la via del vino” degustazione guidata da Carlo Zucchetti l’Enogastronomo con il Cappello www.carlozucchetti.it

Domenica 14 ottobre

ore 16,30 “I luoghi e i vini: il sapore dei Borghi Autentici“ degustazione guidata da Carlo Zucchetti l’Enogastronomo con il Cappello www.carlozucchetti.it

Costi:

Banchi d’assaggio I Vini dei Borghi Autentici

Ticket Giornaliero

€ 12,00 calice e tracolla inclusi

Tutti i vini dei Borghi Autentici

Ticket 3 assaggi

€ 7,00 calice e tracolla inclusi

Ticket Ricarica 3 assaggi

€ 5,00

Aziende presenti:

LIGURIA

Sestri Levante Bisson

EMILIA ROMAGNA

Predappio Condè

Bertinoro Fattoria Ca’ Rossa

MARCHE

Montedinove Le Vigne di Clementina Fabi

UMBRIA

Marsciano Castello Monte Vibiano Vecchio

LAZIO