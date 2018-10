Campionato Serie C 2018/2019: Variazione gare 7° giornata

NewTuscia – GARA POTENZA – REGGINA DEL 16 OTTOBRE 2018 (Gir. “C”)

La Lega, in relazione al posticipo per esigenze organizzative della gara Reggina-Siracusa del 15.10.2018, sentite le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga posticipata a MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 2018, Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza, con inizio alle ore 20.30.

GARA SIRACUSA – RENDE DEL 16 OTTOBRE 2018 (Gir. “C”)

La Lega, in relazione al posticipo per esigenze organizzative della gara Reggina-Siracusa del 15.10.2018 ha disposto che la gara indicata in oggetto venga posticipata a GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 2018, Stadio “Nicola De Simone”, Siracusa, con inizio alle ore 18.30