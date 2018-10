Sagra del Fagiolo Carne, due week end a tutto gusto a Fabrica di Roma

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Grandi novità per la Sagra del Fagiolo Carne a Fabrica di Roma, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi della Tuscia e non solo.

Innanzitutto la data raddoppia, non più solo tre giorni per gustare le specialità della tradizione ma sei, ben due week end consecutivi: dal 26 al 28 ottobre e dal 2 al 4 novembre.

Nuovo look anche per la location: gli stands saranno sempre collocati in località Le Vallette ma al coperto in tensostrutture completamente riscaldate ed attrezzate al meglio per accogliere i visitatori.

Per il resto la formula vincente dell’evento rimane invariata: pietanze realizzate secondo le antiche ricette e prezzi popolari.

Protagonista assoluto il Fagiolo Carne, una semenza autoctona di origini antichissime che, dopo aver rischiato di scomparire ha assistito invece, negli ultimi anni, ad una sorprendente rinascita grazie al riconoscimento Arsial come prodotto tipico fabrichese ed ad un massiccio ripristino delle coltivazioni.

A dare ulteriore vigore poi, la nascita di iniziative come una sagra ad hoc, interamente dedicata alla promozione e valorizzazione dell’antica produzione.

Tantissime le sostanze nutritive di questo apprezzato legume, talmente ricco di vitamine, proteine, amidi, fibre, zuccheri, calcio, ferro e fosforo, da essere paragonato proprio alla nobiltà della carne.

Durante i due week end si potranno gustare, venerdì e sabato a cena e domenica anche a pranzo, piatti deliziosi cucinati secondo le ricette di una volta, tramandate da una generazione all’altra.

Dall’antipasto del faciolo, agli gnocchetti co’ i facioli,piatto tipico fabrichese, dai facioli co’ le cotiche a quelli co’ le sarsicce.

Previste inoltre nel menù, proposto a prezzi estremamente popolari, salsicce alla brace, patate fritte, broccoletti ripassati, tozzetti e vin santo.

Novità dell’edizione 2018: il gustosissimo chilli fabrichese.

La Sagra del Fagiolo Carne, alla sesta edizione, è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato San Matteo e Giustino.

Per info: 366-2356728