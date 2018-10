Montefiascone, al via la terza edizione di “Miss e Mister Tuscia”

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Si svolgerà il giorno 27 ottobre nello storico locale di Montefiascone “Rondinella” la terza edizione di “Miss e Mister Tuscia”.

l’evento è stato riportato sulle passerelle dopo molti anni da Fazzari Donatella e Massimilano Sambin e in questi due anni ha riscosso grande successo coinvolgendo soprattutto stilisti emergenti, come Simone Proietti.

Ogni anno si è sempre cercato di fare qualcosa di diverso per rendere questo evento unico nel suo genere coinvolgendo prima solo le Miss, con l’aggiunta poi del Mister e bellissime sfilate di bambini che si sono molto divertiti in questi due anni; per il terzo si è deciso di modificare il tutto ulteriormente inserendo insieme alla sfilata Miss e Mister anche Miss Tuscia Curvy e Miss Tuscia Lady.

Per quanto riguarda Miss e Mister Tuscia le iscrizioni sono aperte per i residenti nel Viterbese e i requisiti per partecipare sono: Età 16/28 anni da compiere durante l’anno.

Per le aspiranti Miss: altezza minima per le ragazze 1,65 e taglia dalla 38 alla 44.

Per gli aspiranti Mister: altezza minima 1,70 e taglia dalla 46 alla 50.

per Miss Tuscia Lady e Miss Tuscia Curvy l’iscrizione è aperto a tutta Italia.

Non mancherà la sfilata dei bambini che arricchiranno la serata.

Per maggiori informazioni scriveteci alla mail: misstuscia@gmail.com oppure seguite sulla pagina dedicata su facebook “Miss Tuscia” e inviate un messaggio in chat.

Per le selezioni, che si svolgeranno Presso Hotel Altavilla Montefiascone VT, potete contattare Donatella al: 392 2845014 nei giorni 12 e 13 ottobre 2018 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Per appuntamenti fuori orario contattare il numero 392 2845014