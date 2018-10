Liceo di Acquapendente, approvazione razionalizzazione scolastica anno 2019-202

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – la Delibera di Giunta Comunale avente per oggetto “Approvazione razionalizzazione scolastica anno 2019-2020”, il Comune di Acquapendente richiede ufficialmente alla Provincia di Viterbo (Settore Formazione Professionale, Politiche Sociali e Cultura) di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci di Acquapendente con due nuovi indirizzi scolastici: alberghiero e tecnico per il turismo.”La richiesta” sottolinea il Sindaco Dottor Angelo Ghinassi, “è in coerenza con la vocazione del territorio per determinati tipi di scuola.

Anche in considerazione la crescente vocazione turistica del territorio determinata dai seguenti assi principali: la Via Francigena, il turismo naturalistico (con riferimento in particolare al Bosco Monumentale del Sasseto ed alla Riserva Naturale Monte Rufeno) il lago di Bolsena e Civita di Bagnoregio. Il settore turistico-alberghiero, offre infatti le migliori opportunità di lavoro per i giovani del territorio compreso tra l’Alta Tuscia e la Teverina. Il tutto, anche in considerazione del fatto che nel territorio esiste totale assenza di istituti scolastici rivolti alla formazione in ambito turistico-alberghiero nelle due aree”.