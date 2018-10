Viterbo, programmazione Cinema Lux Ottobre

NewTuscia – VITERBO – Programmazione del cinema Lux.

DAL 11 OTTOBRE

ZANNA BIANCA ORARIO: 17.00-18.30

TRAMA ZANNA BIANCA:

Zanna Bianca, il film diretto da Alexandre Espigares, vede protagonista un lupo con un quarto di sangue di cane. E’ una creatura fiera e coraggiosa, e per questo sarà vittima della crudeltà dell’uomo.

Dopo essere cresciuto nelle terre innevate, meravigliose ma ostili del Grande Nord, viene accolto da Castoro Grigio e la sua tribù di nativi americani. Qui viene protetto dalla tribù, ma dovrà farsi accettare dagli altri cani. Purtroppo Castoro Grigio sarà costretto a cedere Zanna Bianca ad un uomo crudele, che lo obbligherà a trasformarsi in un cane da combattimento. In fin di vita, sarà salvato da una coppia disponibile e amorevole, che con il suo amore insegnerà a Zanna Bianca a dominare il suo istinto selvaggio e a diventare il loro migliore amico. Una storia di redenzione descritta dal punto di vista dei cani e soprattutto sulla straordinaria forza dell’amore che li lega indissolubilmente all’uomo.

Dal capolavoro di Jack London tradotto in oltre 90 lingue. L’avventura che ha emozionato intere generazioni, per la prima volta in una straordinaria animazione

MICHELANGELO INFINITO

ORARIO GIOVEDì’ -VENERDI’-SABATO- DOMENICA: 20.00-21.30

LUNEDI’.MARTEDI’.16.30- 18.00 MERCOLEDI’: 17.00-19.00-21.00

€10,00

In questi ultimi anni si sono letteralmente moltiplicati – ed è un bene – i documentari sull’arte, che grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e del 4k mostrano nel dettaglio dipinti e sculture, tecniche di realizzazione e documenti autografi in una sorta di realtà aumentata che permette allo spettatore di osservare l’opera ed entrare letteralmente all’interno della sua composizione, come non sarebbe possibile a occhio nudo. Nel proliferare dell’offerta, accolta con crescente entusiasmo da un pubblico ormai fidelizzato, è nata ovviamente anche una diversa attenzione alla narrazione, che pur restando rigorosa e documentata, si è avvicinata sempre più a quella cinematografica, come nel caso di Caravaggio – L’anima e il sangue , dove ai racconti dei critici e alla voce dello speaker che narrava e descriveva l’opera, si alternavano la voce del pittore, prestata da Manuel Agnelli, e sequenze di vera e propria video arte che ne evocavano i fatti della vita, i sentimenti e i pensieri.

Con Michelangelo – Infinito si va ancora oltre, riducendo a tre le voci narranti – lo speaker e due attori – ed eliminando totalmente le figure dei critici, che lavorano dietro le quinte ma non compaiono in scena. Si tratta di un tentativo lodevole, per quanto azzardato, di creare un ibrido tra documentario e fiction, che esordisce proprio con una figura di artista tra le più geniali e complesse mai esistite, già di per sé difficilmente riducibile all’ora e trenta di durata in tutta la sua parabola umana ed artistica. Per entrambi gli attori, che non si incontrano mai, le sequenze sono ambientate in una sorta di limbo artistico: Enrico Lo Verso si racconta nel ruolo principale dalla suggestiva e reale location nelle cave di marmo di Carrara da cui Michelangelo prendeva i blocchi che sarebbero diventate le sue opere immortali, mentre Ivano Marescotti, che è il critico e biografo aretino Giorgio Vasari, parla di lui da una sorta di teatro anatomico, in realtà una biblioteca a struttura circolare.

KLIMT & SCHIELE.

EROS E PSICHE

Solo il 22- OTTOBRE 16.30—18.00 23-24 OTTOBRE 17.00-19.00-21.00

€ 10,00

Il film evento su scandali, sogni e ossessioni della Vienna dell’epoca d’oro attraverso le opere dell’Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches, del Leopold, del Freud e del Wien Museum.

Con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Richelmy

Anche l’opera d’arte erotica ha una sua sacralità!

Egon Schiele, Lettera allo zio Leopold Czihaczek, 19111918. Mentre i boati della prima guerra mondiale si vanno spegnendo, a Vienna, nel cuore della Mitteleuropa, un’epoca dorata è ormai al tramonto. L’impero austro-ungarico comincia a disgregarsi. È il 31 ottobre. Quella notte, nel letto della sua casa, muore Egon Schiele, una delle 20 milioni di vittime causate dall’influenza spagnola. Se ne va guardando in faccia il male invisibile, come solo lui sa fare: dipingendolo. Ha 28 anni. Solo pochi mesi prima, il salone principale del palazzo della Secessione si era aperto alle sue opere: 19 oli e 29 disegni. La sua unica mostra di successo, celebrazione di una pittura che rappresenta le inquietudini e i desideri dell’uomo. Qualche mese prima era morto il suo maestro e amico Gustav Klimt, che dall’inizio del secolo aveva rivoluzionato il sentimento dell’arte, fondando un nuovo gruppo: la Secessione viennese. Oggi i suoi capolavori attirano visitatori da tutto il mondo o diventano star al cinema in film come Woman in Gold, ma sono anche immagini pop che accompagnano la nostra vita quotidiana su poster, cartoline e calendari. Ora, cent’anni dopo, le opere di questi artisti visionari – tra Jugendstil ed espressionismo– tornano protagoniste assolute nella capitale austriaca, insieme a quelle del designer e pittore Koloman Moser e dell’architetto Otto Wagner, morti in quello stesso 1918 nella stessa Vienna.

Nasce da qui, prendendo spunto da alcune delle numerose mostre organizzate in occasione del centenario, il film evento scritto da Arianna Marelli e diretto da Michele Mally, Klimt & Schiele. Eros e Psiche, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital con il sostegno di Intesa Sanpaolo e con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Richelmy, in arrivo nelle sale italiane solo il 22, 23 e 24 ottobre in attesa di sbarcare nei cinema di tutto il mondo.Un appuntamento all’interno della Stagione della Grande Arte al Cinema, ideato per guidare lo spettatore tra le sale dell’Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches Museum, del Leopold Museum, del Sigmund Freud Museum e del Wien Museum, ripercorrendo un periodo straordinario: un momento magico per arte, letteratura e musica, in cui circolano nuove idee, si scoprono con Freud i moti della psiche e le donne cominciano a rivendicare la loro indipendenza.

“A ogni epoca la sua arte, all’arte la sua libertà”. È il motto che campeggia a lettere d’oro sull’ingresso del palazzo della Secessione e inaugura un tempo nuovo. Proprio quest’epoca rivive in Klimt & Schiele. Eros e Pische, raccontata dalla voce dell’attore Lorenzo Richelmy: una città negli anni in cui per le strade o nei caffè si potevano incontrare Hugo von Hofmannsthal, il giovane Ludwig Wittgenstein, i futuri registi Fritz Lang e Erich von Stroheim, a teatro andavano in scena i drammi di Arthur Schnitzler e all’opera si assisteva alla prima de La vedova allegra come alla Salomè di Richard Strauss. Il documentario si arricchirà così di immagini di straordinaria forza, con le decorazioni ammalianti e avvolgenti proprie dei quadri di Klimt fino alle tormentate linee di Egon Schiele. Nei suoi nudi magnetici e nelle figure contorte esplode un erotismo invincibile eppure sofferto. Un tema-scandalo – proprio negli anni in cui si sviluppava la psicoanalisi – che causò al pittore un’incarcerazione e un processo nella cittadina di Neulengbach.