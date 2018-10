Via Castel di Fano a Viterbo, l’assessore Allegrini scrive all’Ater per intervento di manutenzione straordinaria su pavimentazione

NewTuscia – VITERBO – Manutenzione straordinaria pavimentazione aree condominiali immobili ATER in via Castel di Fano, l’assessore Laura Allegrini scrive all’ATER per un intervento a tutela della pubblica incolumità.

L’ATER si attiva e predispone l’intervento. “Ci tengo a ringraziare l’avvocato Fabrizio Urbani, direttore dell’ATER, per aver dato seguito, in tempi molto brevi, alla mia richiesta – ha sottolineato l’assessore Allegrini -. Una richiesta sollecitata da un’interrogazione che mi è stata rivolta durante il consiglio comunale, a fine settembre. Una situazione lamentata da diversi cittadini, che, mi auguro, trovi ora una soluzione, grazie alla manutenzione straordinaria da parte dell’ATER”.