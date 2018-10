Protezione Civile, Minnucci (PD): “Bollo e assicurazione veicoli a carico della regione”

NewTuscia – ROMA – “Oggi il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna Zingaretti a promuovere delle agevolazioni per il pagamento del bollo e dell’assicurazione dei mezzi di trasporto della Protezione Civile della nostra regione. Un atto di estrema importanza pensato per sgravare le organizzazioni di volontariato da tutti quei costi che incidono in misura negativa sulla loro

attività che, come sappiamo, è sottoposta a un’elevata autotassazione” lo ha detto il Consigliere della Regione Lazio, Emiliano Minnucci, che questo pomeriggio alla Pisana ha presentato un ordine del giorno per impegnare l’amministrazione regionale a prevedere degli sgravi per il pagamento della tassa automobilistica e dell’assicurazione dei mezzi di trasporto della Protezione Civile.

“L’atto approvato all’unanimità non nasce solo dalla volontà di agevolare gli operatori di Protezione Civile del Lazio ma anche per mettere fine a un paradosso amministrativo–gestionale nel rapporto tra le stesse organizzazioni territoriali e la Regione. È necessario ricordare, infatti, che i mezzi e le attrezzature per lo svolgimento delle attività di protezione civile, essendo di proprietà della Regione Lazio, sono concesse ai volontari in comodato d’uso o con affidamento temporaneo. In questo quadro – ha concluso Minnucci – sgravare i volontari dalle spese vive legate all’utilizzo dei mezzi di trasporto vorrebbe dire incentivare e tutelare la loro fondamentale attività in tutto il territorio regionale”.