Poste Italiane, con la nuova organizzazione del recapito “Joint Delivery” consegne anche il pomeriggio e nei week-end

NewTuscia – VITERBO – Le nuove modalità di consegna come risposta al cambiamento delle abitudini dei cittadini, all’aumento delle spedizioni di pacchi e allo sviluppo dell’e-commerce

Con il nuovo modello di recapito “Joint Delivery”, infatti, dal prossimo 22 ottobre la consegna della corrispondenza a Viterbo città e in tutto il comune sarà effettuata anche il pomeriggio e nei week-end.

La nuova organizzazione sarà articolata su due reti di recapito distinte ma integrate tra loro: la prima, denominata “linea di Base”, garantirà quotidianamente, sulla propria area di competenza, la consegna di tutti i prodotti postali; la seconda, chiamata “Linea Business”, sarà maggiormente orientata alla consegna dei pacchi e dei prodotti e-commerce, anche in fasce orarie pomeridiane, fino alle 19,45 e durante i week-end.

Oggi, a Viterbo, Poste Italiane garantisce quotidianamente il servizio di recapito ai circa 68 mila abitanti, 56 mila abitazioni, 32 mila numeri civici, 4 mila attività commerciali e 2 mila uffici.

Con il “Joint Delivery”, grazie anche all’Accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, Poste Italiane intende rinnovare il servizio di consegna della corrispondenza adeguandolo alla nuova realtà e alle nuove abitudini degli italiani che si caratterizzano sempre più in una costante diminuzione dei volumi di posta tradizionale e parallelamente in un significativo e costante aumento delle spedizioni di pacchi e di acquisti online. Infatti, dal 2005 al 2017 si è registrata una contrazione della corrispondenza tradizionale di oltre il 50% e le previsioni per il periodo 2017-2022 prevedono un’ulteriore riduzione del 4,5% a fronte di un incremento consistente dei prodotti derivanti dall’e-commerce, con un totale di oltre 40 milioni di pacchi consegnati nel 2017 e una previsione di espansione di circa il 20% entro il 2022.

Il “Nuovo Modello di Recapito” è parte integrante del piano industriale quinquennale di Poste Italiane presentato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ed è finalizzato a riorganizzare il servizio per creare una rete più efficiente ed efficace, capace di offrire un servizio più flessibile ai cittadini. Allo stesso tempo, “Joint Delivery” si propone di assicurare la sostenibilità dell’onere del servizio universale basandosi su un innovativo approccio che tiene conto delle caratteristiche di ogni singolo territorio, come, ad esempio, la densità abitativa e le serie storiche dei volumi di corrispondenza registrati, il tutto senza prevedere licenziamenti e contemplando un notevole sforzo per la formazione di tutto il personale addetto al recapito.