Lavori in corso a piazza della Rocca, domani interruzione flusso idrico in alcune vie

NewTuscia – VITERBO – Lavori in corso a piazza della Rocca, da parte di Talete, per il completamento di alcuni interventi urgenti alla condotta idrica, nel tratto compreso tra via della Cava e via III Reggimento Granatieri di Sardegna. A questo proposito, si rende necessaria l’interruzione del flusso idrico potabile per la giornata di domani, giovedì 11 ottobre, a partire dalle ore 9 fino alle ore 18, salvo imprevisti. Lo ricorda l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, richiamando la nota di Talete con le vie interessate dall’interruzione, ovvero piazza della Rocca, via Chiodaroli, piazza Sallupara, via III Reggimento Granatieri di Sardegna, piazza San Faustino, via Larga, via della Pettinara, via G. Amendola.

Potrebbero essere inoltre interessate da interruzioni o abbassamenti di pressione idrica anche le utenze delle zone limitrofe. Dopo il ripristino del normale flusso, potrebbe verificarsi l’intorbidamento dell’acqua per qualche ora. Restano ancora in vigore i provvedimenti al traffico e alla sosta veicolare, ovvero divieto di sosta e di circolazione nel tratto della piazza compreso tra via III Reggimento Granatieri di Sardegna e via della Cava. Nel tratto compreso tra via Matteotti e via della Cava è invece invertito il senso di marcia, consentendo il transito in direzione via della Cava. Invertito infine anche il senso di marcia nel tratto compreso tra via Amendola e via San Faustino, consentendo il transito in direzione di via San Faustino. I lavori in corso riguardano, nello specifico, la sostituzione di un ampio tratto di tubazione, il rifacimento di una parte del marciapiede, perché avvallato, e il ripristino di parte del manto e del sottomanto.