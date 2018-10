La segnalazione. Falso clown di corsia di fronte l’Unitus: “Ha incassato tanti soldi millantando la solidarietà”

NewTuscia – VITERBO – “Stamani di fronte l’Università della Tuscia in via Camillo de Lellis c’era un giovane ragazzo che chiedeva donazioni a nome dei clown di corsia… Ho chiamato una mia amica che fa parte dell’associazione che mi ha detto che loro non sapevano niente e che sicuramente era un truffatore….il ragazzo ha portato a casa un bel gruzzoletto….fate attenzione!!! L’associazione dei clown di corsia raccoglie fondi nelle piazze o tramite lotterie e sono facilmente riconoscibili😉 diffidate da impostori !!!”

Così la viterbese Sabine Lucarelli dal suo profilo facebook.