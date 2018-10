Karate, medaglia di bronzo per gli atleti De Simone e Politini: il sindaco di Viterbo Arena consegna attestato di merito

NewTuscia – VITERBO – Il sindaco Giovanni Maria Arena ha incontrato questa mattina, nella sala Rossa di Palazzo dei Priori, i campioni di karate Emanuele De Simone e Jacopo Politini. I due atleti della ASD k

ushanku dojo di Viterbo, preparati dal maestro Guido Politini e dai tecnici Luca, Daniele ed Emanuel, hanno rappresentato la Nazionale italiana wado ryo alle finali del Campionato europeo EGKF, disputato lo scorso 20 settembre a Maia, in Portogallo, aggiudicandosi una medaglia di bronzo.

“Ho voluto incontrare personalmente Emanuele e Jacopo per complimentarmi del risultato che hanno conseguito – ha sottolineato il sindaco Arena -. Un risultato importante a livello sportivo e ancor di più a livello personale. In questi giorni si stanno susseguendo una serie di successi sportivi che vedono protagonisti i nostri giovani concittadini. E questa cosa mi riempie di gioia. É bello vedere ragazzi impegnarsi così seriamente nelle varie discipline sportive. A nome della città di Viterbo ringrazio Emanuele e Jacopo, il loro maestro Guido Politini, la presidente dell’associazione sportiva dilettantistica kushanku dojo Albina Pastori e i familiari dei due atleti per aver trasmesso loro valori sani e importanti come la passione e l’impegno per lo sport”. Ai due giovani campioni il sindaco Arena ha consegnato un attestato di merito. “É mia intenzione gratificare e ringraziare personalmente i nostri atleti – ha aggiunto e concluso il sindaco -. Nei prossimi giorni incontrerò altri campioni per congratularmi con loro per gli ambiziosi risultati recentemente conseguiti ”.