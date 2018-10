“Dona la spesa”, Semi di Pace c’è

NewTuscia – TARQUINIA – Semi di Pace partecipa a “Dona la spesa”, la raccolta alimentare straordinaria promossa da Unicoop Tirreno. Il 13 ottobre, per l’intera giornata, l’associazione sarà presente con un banchetto nel punto vendita di Tarquinia.

I volontari saranno riconoscibili dalla pettorina dell’iniziativa e forniranno indicazioni sui prodotti più adatti da donare. “Ringraziamo l’azienda per averci coinvolto come ogni anno in questa iniziativa. – afferma la onlus – Ci rivogliamo alle persone perché, con la loro generosità, possano contribuire al buon esito della raccolta”. Tra i prodotti è consigliabile donare quelli a lunga conservazione come per esempio pasta, riso, olio, tonno, zucchero e biscotti.

“Gli alimenti – conclude l’associazione – saranno stoccati e messi a disposizione per le persone che usufruiscono della distribuzione dei viveri”. Il servizio si svolge alla Cittadella (loc. Vigna del Piano snc), in collaborazione con Fondazione Banco Alimentare e Unicoop Tirreno di Tarquinia. Per ricevere i viveri è necessario presentare la dichiarazione Isee, che attesti l’effettiva condizione di bisogno. Chiunque voglia donare dei prodotti alimentare può chiamare allo 0766 842709.