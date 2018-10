XIV Giornata del contemporaneo: “Dalla scultura alla città: i “ferri bifrontali” di Pietro Consagra”

NewTuscia – VITERBO – Il Sistema Museale di Ateneo SMA dell’Università della Tuscia aderisce alla Quattordicesima edizione della Giornata del Contemporaneo, organizzata dall’AMACI Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani per il 13 ottobre 2018.

L’AMACI, associazione no pro fit che oggi riunisce 24 tra i più importanti musei d’arte contemporanea italiani, dal 2005 promuove un grande evento dedicandolo all’arte contemporanea e al suo pubblico. Questa iniziativa ormai si è consolidata come uno dei più importanti appuntamenti annuali a carattere nazionale per la promozione della cultura contemporanea, una grande occasione per lo scambio di progetti, programmi e conoscenze.

Il Sistema Museale di Ateneo per la Giornata del Contemporaneo 2018 propone agli studenti, ai cittadini e ai turisti l’evento dal titolo: Dalla scultura alla città: i “ferri bifrontali” di Pietro Consagra.

Il programma prevede un incontro alle ore 10 presso l’auletta dello Spazio espositivo SMA, all’interno del complesso di Santa Maria in Gradi: incontro durante il quale si proietteranno spezzoni di videointerviste a Consagra, si parlerà dell’artista e delle sue opere ambientali e si visiteranno quelle presenti nell’Ateneo: Plastico in ferro e Ferro bifrontale arancione (1977).

Seguiranno l’inaugurazione della musealizzazione dell’opera Ariuola di Manuela Feliziani, donata al SMA dalla famiglia dell’artista scomparsa, e una visita guidata alla collezione della Rete dell’Arte Contemporanea che si trova all’interno del complesso di S. Maria in Gradi.

L’evento è a cura di Elisabetta Cristallini della Rete dell’arte contemporanea della Tuscia e di Vera Anelli del Sistema Museale di Ateneo.

Info: 0761-357690; vera.anelli@unitus.it