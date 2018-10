NewTuscia – ACQUAPENDENTE – L ’organizzata ed accogliente Azienda Faunistica Venatoria aquesiana “La Gallicella” ha ospitato il XIII° Trofeo “Giorgio Tassara” giunto alla tredicesima Edizione grazie all’interessamento del Club Italiano Spinoni che ha potuto avvalersi per l’occasione del gruppo cinofilo viterbese.



La prova Libera Continentali Italiani per cani spinoni con selvatico abbattuto, ha visto il successo di Denise della Becca di Ambrogio Garbelli condotto dal neo professionista Dario Berna. Al secondo posto con lo stesso punteggio, per ragioni anagrafiche, Luchino di Cascina Croce di Cesare Manganelli condotto da Fabio Angelini.

Complimenti da parte degli organizzatori al gestore dell’Azienda aquesiana Zeno Buzzico, per la perfetta preparazione del terreno dimostratosi degno dell’evento ed al neo delegato laziale Sandrino Piacentini.

Sessantacinque i soggetti che hanno onorato con la loro presenza la prestigiosa manifestazione svoltasi in territorio alto viterbese.