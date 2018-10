Tarquinia, sul ponte del fosso circondario delle saline divieto circolazione mezzi pesanti

NewTuscia – TARQUINIA – Si comunica che a seguito di sopralluogo effettuato presso il ponte sito sul fosso circondario delle saline, di accesso alla riserva naturale statale delle Saline di Tarquinia, effettuato in data 5 ottobre 2018 alla presenza dei rappresentanti dell’Agenzia del Demanio, del Comune di Tarquinia, del Consorzio di Bonific

a Maremma Etrusca e dei Carabinieri di Tarquinia si è convenuto, in via cautelare, di consentire la circolazione ai soli mezzi veicolari con portata inferiore ai 35 quintali, in attesa degli esiti dell’indagine tecnica di verifica della stabilità del ponte da effettuarsi a cura dell’Agenzia del Demanio.

A tal riguardo il Comune di Tarquinia ha adottato apposita ordinanza in data odierna.

Il Commissario Prefettizio

Dott. Giuseppe Ranieri