Saluto delle amministrazioni ai giovani che hanno concluso il “Servizio Civile Nazionale” con il progetto “Insieme Senza Confini”

NewTuscia – GUBBIO – Si è svolto oggi pomeriggio martedì 9 ottobre presso la Sala Stemmi del Comune in piazza Grande, il saluto da parte delle amministrazioni ai 21 giovani volontari del Servizio Civile Nazionale, che domani concludono il percorso progettuale. I volontari, di età compresa tra 18 e 29 anni, erano stati selezionati per la realizzazione di un’esperienza di Servizio Civile e per 12 mesi sono stati impegnati nell’ambito del progetto “Insieme senza confini” presso i Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Costacciaro e presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cassata – Gattapone”.

I ringraziamenti delle istituzioni sono andati ai partecipanti: Giulia Pannacci, Sebastiano Ramacci, Marica Boccalini, Cristina Calandrini, Andrea Lepri, Francesco Fiorucci, Roberto Francioni, Enrico Pannacci, Giulia Castellani, Francesco Fumaria, Irene Fiorucci, Flavia Guidubaldi, Jessica Giacometti, Andrea Anderlini, Elisabetta Guidubaldi, Abderrahmane Benrachid, Christian Monacelli, Giada Morettini, Matteo Del Ventura, Lorenzo Foco e Marco Tromboni. « L’anno appena trascorso – ha esordito l’assessore di Gubbio Gabriele Damiani – ha rappresentato un percorso di formazione e di lavoro, in affiancamento ai diversi dipendenti ed operatori dei Comuni e della Scuola e rappresenta senz’altro un ulteriore tassello nel percorso di crescita personale.