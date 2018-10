Recitazione, danza, canto: arriva la Masterclass di Ottobre della Tuscia Arts Academy

NewTuscia – VITERBO – Tornano, dopo l’esperimento estivo, le Masterclass della Tuscia Arts Academy, facendo così ripartire il programma di attività per il mese di ottobre, gestito da docenti esperti del settore, che vantano altissima professionalità; solo per citare alcuni nomi saranno presenti l’attore Andrea Roncato, il regista Stefano Reali e il coreografo Franco Miseria.

L’associazione Tuscia Arts Academy, presieduta da Simona Tartaglia, è una realtà culturale di grande spessore, in grado di attirare i più grandi artisti da fuori città, specie dall’ambito romano, da sempre cuore pulsante del mondo dello spettacolo. L’idea è di creare un circolo virtuoso che riesca a soddisfare molti aspetti della formazione sia artistica sia tecnica, nel campo dell’arte.

La nuova Masterclass di ottobre si svolgerà da venerdì 19 ottobre fino a giovedì 25 al Balletti Palace Hotel di San Martino al Cimino e sarà divisa in due moduli.

Il primo pacchetto “All in one”, si svolgerà dal 19 al 23, ed è dedicato alla recitazione e prevede le seguenti lezioni: Radio e Dizione, Leonardo De Angelis; Acting Training, Simona Tartaglia; Recitazione e costume, Mary Santonocito, Simona Tartaglia; Mimo, Andrea Belmonte; Acting for camera, Stefano Reali; Acting and tango, Simona Tartaglia, Antimo Puca; Angika: abitare il costume, Mary Santonocito, Rosella Fanelli; Teatro-Danza Kathak, Rosella Fanelli; Il lavoro dell’attore, Andrea Roncato; Storia del cinema, Marcello Avallone; L’astrologia per l’artista, Gioia Oddi.

Il secondo pacchetto è dedicato a Coreografia-canto-danza, in programma il 24 e 25 ottobre, con le seguenti lezioni: Danza, Isabella Grossi; Coreografia, Franco Miseria; Canto Musical, Laura Leo.

Sulla pagina FB @tusciaartacademy sono pubblicati i dettagli delle varie lezioni e i relativi protagonisti.

Simona Tartaglia e i suoi collaboratori stanno strutturando inoltre un progetto di formazione accademica annuale, volto ad una formazione completa, offrendo qualcosa di davvero unico non solo in zona ma in tutta Italia.

Le iscrizioni alla Masterclass scadono venerdì 12 ottobre, per informazioni è possibile contattare lo staff via mail a tusciaartsacademy@gmail.com o telefonare alla presidente, Simona Tartaglia, al numero 339.1167148.

Tuscia Arts Academy