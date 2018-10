Adozioni del cuore. Cencio è un vecchietto nero senza storia

NewTuscia – ROMA – Cencio, detto anche Er Cataratta, è un vecchietto nero senza storia e con un futuro non molto roseo. Er cataratta è stato gentilmente disperso ai bordi di una strada a scorrimento veloce, pensiamo, che solo un miracolo lo abbia salvato dal gettarsi sotto ad un auto, visto che vede pochissimo. Magro e barcollante, è stato portato in canile e la speranza di poterlo ricongiungere ad una famiglia è svanita con il tempo. Nessuno lo cerca, e soprattutto nessuno lo vuole.

Passano davanti al suo box, come fosse invisibile. Cencio è stanco ed è anziano. E’ compatibile con altri esseri viventi. Ha la vivacità di un camaleonte ed è buonissimo ed affettuoso, dorme quasi tutto il giorno e chiede le carezze. Va a guinzaglio, ma vede poco ed ha bisogno di acquisire sicurezza. Cencio è idoneo a tutti, ma soprattutto a quelli che desiderano un cane da salvare, un adozione del cuore, perché a breve Er Cataratta ,verrà trasferito al canile a vita. Andrà in un altro box e con il freddo, che sta iniziando per lui sarà impossibile resistere.

Non piu’ gabbie per i cani anziani, solo cucce calde e famiglie pazienti. Si cerca stallo o adozione.

Cencio età stimata 2008, ma è sicuramente più anziano, è una taglia medio piccola 12/13kg. Si trova a Roma e verrà affidato sverminato e chippato a Roma , al centro e nord Italia solo a persone affidabili e disponibili a controlli pre e post affido, alla firma del regolare modulo di adozione ed a mantenere nel tempo i contatti con noi volontarie:

