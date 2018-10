Acli Terra Lazio: eletta la nuova Presidenza

NewTuscia – LATINA – Lunedì 8 ottobre 2018 a Roma, presso la sede regionale, il Comitato di Acli Terra regionale del Lazio ha eletto la nuova Presidenza. Alla guida dell’associazione degli agricoltori, allevatori e pescatori delle Acli è stata eletta Miriam Zerbinati, 31 anni, ingegnere civile ambientale di Latina, da anni progettista delle Acli provinciali di Latina; era stata eletta membro del comitato regionale nel congresso di dicembre 2017. I Vice Presidenti indicati dal nuovo Presidente ed eletti sono Franco Perniconi, dirigente delle Acli di Viterbo, più volte amministratore comunale a Bomarzo e già vice presidente regionale nella precedente Presidenza guidata da Nicola Tavoletta ed Agostino Mastrogiacomo. Quest’ultimo è il Presidente provinciale di Acli Terra Latina, chef internazionale in pensione ed ex assessore del capoluogo pontino. A comporre il Comitato il Presidente provinciale di Acli Terra Viterbo Alberto Negroni, Franco Assaiante, Augusto Lorenzini, Giovanni Gidari, Donato Romagnuolo e Luigi Salini, che saranno integrati dai due rappresentanti delle province di Roma e Frosinone. L’elezione del nuovo Presidente è stata celebrata dopo che il Presidente Nicola Tavoletta ha rimesso il mandato e ha poi assunto incarichi istituzionali. Tavoletta ha guidato l’organizzazione come commissario dal 2014 e da Presidente dal 2017.

Miriam Zerbinati, nel suo primo intervento in qualità di Presidente di Acli Terra Lazio, afferma: “Innanzitutto voglio ringraziare tutti per la fiducia che mi è stata data per portare avanti, con la collaborazione di tutti, un progetto così importante come quello di valorizzare il nostro territorio regionale. Inoltre, perché questo avvenga, dobbiamo lavorare in continuità programmatica, sostenendo i temi della formazione e della sicurezza professionale in ambito rurale e nelle marinerie. Un’attenzione particolare va data all’agricoltura sociale, ma anche alla innovazione tecnologica. – Infine, conclude Miriam Zerbinati – ricordiamo la partecipazione di Acli Terra al Premio Viandanti Sociali”.

Negli interventi è stato il Vice Presidente Mastrogiacomo a sottolineare l’impegno politico sulla necessità di investimento pubblico sulle infrastrutture, auspicando una soluzione per la strada Roma – Latina. Il nuovo Presidente Miriam Zerbinati ha ricordato la partecipazione della organizzazione al Premio “Viandanti Sociali”.