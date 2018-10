TUTTO IN 300 SECONDI DEL 08/10/2018. Viterbo e la Tuscia: finalmente torna un Tv visibile in tutta la provincia

Gaetano Alaimo

La Tuscia su Gold Tv e Lazio Tv: arrivano i complimenti del sindaco di Viterbo Giovanni Arena e del presidente della Provincia, Pietro Nocchi.



La notizia che, a breve, la Tuscia e la città di Viterbo avranno finalmente uno spazio informativo sulle principali reti televisive del Lazio, ossia Gold Tv e Lazio Tv, si è diffusa in tutta la provincia dalla mattina di ieri. Tanti i messaggi di complimenti arrivati a chi scrive e alla nostra redazione da parte di rappresentanti istituzionali, esponenti politici, e dirigenti di associazioni di categoria .

In particolare ci hanno fatto molto piacere i messaggi di complimenti da parte del sindaco di Viterbo Giovanni Arena e del presidente della Provincia, Pietro Nocchi.

Si parte, come annunciato ieri, stasera, con l’intervento in studio di Maurizio Fiorani per la trasmissione “Siamo Dilettanti”, coordinata dal direttore Roberto Italiano. Si parlerà del calcio dilettantistico regionale e Fiorani farà un excursus delle formazioni dilettantistiche della Tuscia.

Nelle prossime settimane partiremo con servizi di cronaca ed attualità girando, progressivamente, tutto il territorio della provincia di Viterbo. Punteremo soprattutto sui fatti e sugli eventi dei Comuni e enti della Tuscia, dando la possibilità di renderli visibili in tutto il Lazio. Si tratta solo di avere un po’ di pazienza e, presto, saremo operativi.

State con noi!