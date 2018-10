Asp Civitavecchia presenta la stagione 2018-2019

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – La grande festa dell’Asp Civitavecchia. Si è svolta sabato sera presso il ristorante Tex Mex Pizzeria Far West, in Via Pietro Nenni, la presentazione ufficiale della stagione 2018/2019. Dirigenti, allenatori, giocatori delle prime squadre e del settore giovanile, e tifosi, hanno letteralmente invaso il piazzale antistante il ristorante. Il primo a prendere la parola è stato il presidente Roberto Cosimi, che ha illustrato le linee guida del club, non solo a livello sportivo, ma soprattutto dal punto di vista sociale, con i tanti progetti che saranno portati avanti nel corso della stagione. Oltre al raggiungimento degli obiettivi sportivi, il grande intento della società per questa nuova avventura è rimarcare la storia dell’associazione e i risultati degli oltre 50 anni di presenza in ambito cittadino, regionale e nazionale. Ulteriore stimolo, in questo senso, è stato l’assegnazione del Certificato di Qualità Oro per l’Attività Giovanile Fipav nell’anno 2018/2019, che racconta perfettamente l’ottimo lavoro svolto dai tecnici delle squadre giovanili, e non solo. Ad entrare nel dettaglio delle diverse formazioni, è stato il direttore generale Pierluigi Risi, che ha presentato allenatori e obiettivi per formazioni giovanili, che puntano all’élite nella pallavolo laziale e ad un ruolo di primo piano nel panorama nazionale e che possono contare anche sulla recente collaborazione con la Civitavecchia Volley, e prime squadre, ovvero Serramenti Sartorelli e Margutta, guidate rispettivamente dalla coppia composta da Franco Accardo e Francesco Milea, e da Alessio Pignatelli.

All’appuntamento era presente anche l’assessore allo Sport, Daniela Lucernoni, che ha confermato la vicinanza dell’amministrazione comunale all’associazione, considerata una delle realtà più importanti della città, non solo a livello sportivo, ma anche come centro educativo per i ragazzi.

In chiusura, l’in bocca al lupo della vicepresidente Marina Pergolesi, che ha spronato tutti a dare il proprio, massimo contributo alla crescita della società.

Come detto, alla presentazione della stagionale, nel corso del quale sono stati ringraziati i tanti sponsor, nuovi e vecchi, è stata grande la partecipazione. “Invitiamo i nostri tifosi – affermano dalla società – ad essere così presenti anche nel corso delle partite stagionali dei nostri ragazzi. Al di là dei risultati sportivi, la nostra è una grande famiglia”