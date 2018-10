Sindaco di Viterbo sui lavori di via Garbini

NewTucscia – VITERBO – Sui lavori di via Garbini voglio fornirvi qualche dettaglio in più, anche in merito alla viabilità e alle tempistiche. I lavori per il rifacimento del manto stradale inizieranno lunedì 8 ottobre e dureranno circa dieci giorni.

Si lavorerà di notte, dalle 19 alle 7, per creare meno disagi alla circolazione veicolare. Il traffico, per la prima fase dei lavori, ovvero quella che interesserà il tratto di via Garbini fino a via Marini, sarà interdetto da piazzale Gramsci a via Marini. Di giorno il traffico sarà regolarmente aperto.

Giovanni Arena

Sindaco di Viterbo