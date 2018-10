L’eccellenza del Gelato Artigianale al Villaggio Coldiretti

NewTuscia – ROMA – A Roma, il Villaggio Coldiretti porta la campagna al Circo Massimo dal 5 al 7 ottobre. Un week end dove conoscere il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione made in Italy: un’occasione unica per riscoprire il patrimonio agroalimentare del nostro Paese. Presente tra gli stand anche l’Associazione Italiana Gelatieri che ieri, 5 ottobre, ha sottoscritto un accordo con la Coldiretti per riconoscere il gelato italiano un prodotto di eccellenza.

«L’accordo siglato con la Coldiretti – ha dichiarato Claudio Pica, Segretario Generale dell’Associazione Italiana Gelatieri – riconosce il nostro gelato un prodotto di eccellenza nelle istituzioni pubbliche e a Bruxelles. Gli ingredienti italiani utilizzati (dal latte dei nostri contadini, fino allo zucchero), realizza un prodotto genuino e di qualità. I maestri gelatieri della nostra Associazione, stanno ottenendo ottimi risultati e distribuendo numerose coppette di gelato. Lunga la fila dei presenti che nonostante il tempo incert e qualche goccia di pioggia, non intende rinunciare alla qualità del gelato artigianale made in Italy».

Francesco Vitale