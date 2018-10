di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – La parrocchia di Sant’Antonio in Orte Scalo parteciperà alla Marcia Per la Pace e la Fratellanza tra i Popoli”Perugia-Assisi che si svolgerà oggi domenica 7 ottobre.

Per dire no al razzismo, assicurare un futuro di pace, per difendere i più deboli in una società più accogliente un nutrito gruppo di fedeli della parricchia di Sant’Antonio in Orte Scalo parteciperà alla marcia della pacew da Perugia Assisi, nel tratto Bastia Umbra – Assisi .

Le comunità cristiane che hanno aderito alla marcia avranno modo di testimoniare concretamente la riflessione proposta da Papa Francesco in occasione della 51ª Giornata Mondiale della Pace che si è celebrata il giorno di Capodanno 2018 “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace” . Uno sguardo di fiducia sarà in grado di riconoscere i germogli di pace che già stanno spuntando e si prenderà cura della loro crescita. Trasformerà così in cantieri di pace le nostre città.

Augurio di pace

Nel suo messaggio il Pontefice rivolge l’augurio di Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace è un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati.

Quattro pietre miliari per l’azione

Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una possibilità di trovare quella pace che stanno cercando, richiede una strategia che combini quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare.

1“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, di non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani fondamentali. La Scrittura ci ricorda: «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo».

2“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro che fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di impedire il loro sfruttamento. Penso in particolare alle donne e ai bambini che si trovano in situazioni in cui sono più esposti ai rischi e agli abusi che arrivano fino a renderli schiavi. Dio non discrimina: «Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova». 14

3“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati. Tra i molti strumenti che possono aiutare in questo compito, desidero sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in questo modo essi non solo potranno coltivare e mettere a frutto le proprie capacità, ma saranno anche maggiormente in grado di andare incontro agli altri, coltivando uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di scontro.

4“Integrare”, infine, significa permettere a rifugiati e migranti di partecipare pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali.