Caprarola, programma di Ottobre in Biblioteca

NewTuscia – CAPRAROLA – Programma delle iniziative del mese di ottobre.

OTTOBRE IN BIBLIOTECA

Programma delle iniziative per il mese di Ottobre 2018 della Biblioteca Comunale di Caprarola

Domenica 14 ottobre ore 17,00 : teatro delle ex Scuderie di Palazzo Farnese

Alla presenza dell’autrice, presentazione del libro FAMMI MALE di Francesca Bertuzzi

Venerdì 19 ottobre – ore 17,00 : sala video del Palazzo della Cultura

Rassegna CINEMA NELLE BIBLIOTECHE DEI CIMINI promossa dalla Comunità dei Monti Cimini film LE MEMORIE DI GIRGIO VASARI – Regia di Luca Verdone – Ingresso libero

Sabato 20 ottobre – ore 16,30 : sala lettura della Biblioteca Comunale (Palazzo della Cultura)

Primo appuntamento della Rassegna IL SABATO DEL VILLAGGIO a cura di Paola D’Ascia

Domenica 28 ottobre – ore 17,00 : sala video del Palazzo della Cultura

Rassegna CINEMA NELLE BIBLIOTECHE DEI CIMINI promossa dalla Comunità dei Monti Cimini film ALL HUMAN RIGHT FOR ALL – Regia di Vittorio De Seta ed altri –

ingresso libero