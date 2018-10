Bagnoregio, il vicesindaco Profili sulla mensa scolastica

NewTuscia – BAGNOREGIO – Dopo una lettera che non ci è stata mai recapitata, leggo stamani anche un articolo che definisce “discriminatorio” il fatto che i bambini residenti a Bagnoregio non pagano la mensa scolastica e quelli di Lubriano invece si. Ho avuto anche un colloquio con le stesse mamme di Lubriano, sono state gentilissime, alle quali, in modo altrettanto sereno, ho spiegato bene la situazione.

Noi pensiamo ai cittadini bagnoresi, perché non possiamo decidere per i residenti di altri comuni. Non abbiamo fatto noi i regolamenti per gli accorpamenti dei plessi scolastici, anzi, siamo sempre stati vicini al comune di Lubriano con una delibera per permettere alla scuola di continuare a vivere ma non abbiamo potere di decisione in merito.

Luca Profili

Vicesindaco Bagnoregio