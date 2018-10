Orte. Avviata la gara per il restauro del Cinema Teatro Filoteo Alberini

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nel corso dell’intervista televisiva concessa a chi scrive e a Gaetano Alaimo in occasione della VI Edizione del Festival del Cortometraggio intitolato al pioniere del Cinema ”, il consigliere delegato alla Cultura, Valeria d’Ubaldo, anche per conto del sindaco Orte Giuliani, ci ha confermato l’avvio delle procedure di gara per gli interventi di restauro del Cinema Teatro “Filoteo Alberini pioniere del cinema” per un importo complessivo di 471mila euro.

Opera dello scultore Roberto Joppolo Omaggio a Filoteo Alberini e al Cinema che sorge sulla terrazza limitrofa al Teatro oggetto del restauro.

Ricordiamo che tali finanziamenti si riferiscono alla graduatoria stilata dalla regione Lazio nel 2016 che comprendeva altri 14 teatri risultati idonei al piano di sviluppo dei teatri del Lazio previsto per il biennio 2017-2018: Soriano nel Cimino, Arsoli, Castro dei Volsci, Formello, Priverno, Rocca D’Arce, Orte, Subiaco, Albano, Nettuno, Frosinone, Alvito, Magliano Sabina e Caprarola.

L’obiettivo del bando regionale era quello di rendere operativi i teatri abbandonati, chiusi, non a norma, con interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia. Il contributo finanziario della Regione copre il 90% delle spese ammissibili.

L’avviso di Gara riporta che “L’appalto prevede l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di recupero e riqualificazione del cineteatro Filoteo Alberini, nel centro storico di Orte”.

Il termine per presentare le offerte da parte delle imprese candidate è fissato al 15 ottobre.

Secondo il progetto esecutivo, gli interventi saranno molteplici e radicali: miglioramento sismico, pulitura della facciata, inserimento di pannelli fonoassorbenti, restauro del palcoscenico e del foyer, ristrutturazione totale dei camerini, installazione di una nuova platea e sostituzione di tutti gli impianti.

La ristrutturazione del Cinema teatro di Orte consentirà di mettere a disposizione della collettività una struttura di qualità e un luogo privilegiato di promozione culturale e sociale per attività teatrali, cinematografiche, culturali e associative, oltre alla promozione della figura di Filoteo Alberini, fondatore della cinematografia e dell’industria cinematografica – con la casa di produzione cinematografica Cines del 1904 – italiana e internazionale, e promotore, con il socio Dante Santoni, delle prime sale cinematografiche di Roma come il Moderno in Piazza dell’Esedra- della Repubblica.