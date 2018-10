Diocesi Civita Castellana, pellegrinaggio reliquie di Santa Elisabetta Della Trinità dal 13 al 17 Ottobre

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Dal 13 al 17 Ottobre si terrà il pellegrinaggio delle reliquie di Santa Elisabetta Della Trinità. L’urna con le reliquie della Santa sosteranno presso il Monastero delle Carmelitane Scalze in Via del Carmelo snc. – 01037 Ronciglione – Viterbo (Le reliquie arriveranno nella tarda mattinata di sabato 13 ottobre e ripartiranno il 18 mattina presto verso le 7.00 circa)

Domenica 14 ottobre alle ore 10.30 si celebrerà S. Messa solenne presieduta dal Vescovo Diocesano S. E. Mons. Romano Rossi, con i seminaristi della nostra diocesi.

Breve Biografia

Il 9 novembre del 1906, nel Carmelo di Digione in Francia, moriva una giovane suora, ignorata da tanti, perché ritenuta “inutile”, ma conosciuta e infinitamente amata da Dio. Si chiamava Elisabetta della Trinità, al secolo Elisabeth Catez. Nacque a Campo d’Avor (Bourges) nel 1880 e finì la sua esistenza a soli 26 anni, divorata dalla tubercolosi e dal morbo di Addison.

Aveva vissuto pochi anni di vita terrena, ma li aveva trascorsi “travolta” dalla dolcissima verità di essere “abitata” ed amata da Dio.

A 21 anni, quando poté realizzare il suo sogno, oltrepassando per la prima volta la soglia della clausura, la udirono mormorare: «Dio è qui! Come è presente! Come mi avvolge!».

Santa Elisabetta della Trinità amava dire: «Io sono Elisabetta della Trinità, cioè Elisabetta che scompare, che si perde, che si lascia invadere dai “Tre”». Così visse con una crescente interiorità, che s’irradiava perfino dalla compostezza e dalla dignità dei suoi atteggiamenti esteriori.

Riferendosi alla madre, diceva: «Mamma, quando la suora verrà ad avvertirti che ho cessato di soffrire, tu devi cadere in ginocchio e dire: “Mio Dio, tu me l’hai data, e io te la rendo. Sia benedetto il tuo Santo Nome!”». Fu dichiarata santa da papa Francesco nel 2016. La diocesi di Civita Castellana è molto legata a Santa Elisabetta.

