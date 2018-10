Convegno Pastorale Diocesano a Nepi

NewTuscia – NEPI – Si terrà a Nepi il Convegno Pastorale Diocesano sul tema “Ringrazio il mio Dio per la vostra collaborazione all’annuncio del Vangelo” (Fil 1, 3-5), Sabato 13 ottobre 2018 – ore 9.00 presso la Sala Doebbing – Via Mons. Gori, 11 – di Nepi (VT)

La riflessione del vescovo Rossi sull’evangelizzazione, tema dell’evento: «L’annuncio è una vocazione che non riguarda solo i presbiteri e i catechisti, ma l’intera comunità cristiana… Da questo convegno si spera di ottenere un rinnovato consenso di principio e di metodo sulla priorità e sulle modalità della formazione degli adulti nelle parrocchie, purché trovino motivazioni, tempo e volontà per questa straordinaria avventura».

Il Convegno Pastorale Diocesano ha lo scopo di conoscere le aspettative pastorali della Chiesa di Civita Castellana, per ripensare e cercare un punto di convergenza e di lancio per un cammino da percorrere insieme. Un momento privilegiato per vivere la comunione ecclesiale, un’occasione per proporre, ascoltare e comunicare esperienze, di corresponsabilità e di fede, per una rinascita interiore e un cammino di comunione nella parrocchia e con la Diocesi.

Una grande assemblea di popolo, Presbiteri, Diaconi, Religiosi e Religiose, e una numerosa rappresentanza di laici, che parteciperanno inviati dalle rispettive parrocchie di provenienza della Diocesi. Dalla comunione può scaturire un valido impulso per un rinnovato impegno della Chiesa nell’annuncio e nella testimonianza del Vangelo dentro il tessuto del nostro agire quotidiano.

La Chiesa è un corpo vivo che cresce nell’individualità e nella novità di tante situazioni particolari, in condizioni non sempre prevedibili e programmabili, sotto l’influsso di tanti fattori interni ed esterni.

L’annuncio nella società attuale richiede un’attenta analisi, dei vari bisogni fondamentali delle comunità nelle quali sono inserite le parrocchie e l’individuazione delle strategie più adatte per andare loro incontro. È necessario raggiungere tutte le persone nelle condizioni concrete in cui vivono, per rispondere alle attese di tanta gente con la freschezza del vangelo.